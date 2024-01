Read this story in English.

El gobernador Gavin Newsom ha acumulado más de 14.2 millones de dólares en un fondo de campaña para su distintiva iniciativa de salud mental, que aparecerá en la boleta primaria del 5 de marzo, una suma que eclipsa los recursos de los oponentes de la medida.

Está recurriendo a aliados de mucho tiempo en el sector de la atención médica, sindicatos y tribus para financiar la campaña a favor de la Propuesta 1, que emitiría $6.4 mil millones en bonos para pagar viviendas e instalaciones de tratamiento y al mismo tiempo redistribuiría el dinero recaudado para servicios de salud mental a través de un impuesto a las personas con altos ingresos.

En contraste, la campaña Californianos contra la Proposición 1 recaudó apenas $1,000, según los registros financieros de la campaña. Los oponentes de Newsom son en su mayoría pequeños proveedores de salud mental y usuarios actuales del sistema de salud mental que temen perder recursos si los votantes aprueban la medida.

Para los oponentes, este enfrentamiento entre David y Goliat representa una lucha para salvar los servicios comunitarios, como los equipos de respuesta a crisis y el asesoramiento personal.

Paul Simmons, director de Californianos contra la Proposición 1, dijo que entre los opositores se incluyen grupos “que realmente se verán afectados” si se aprueba la medida.

“En general, somos el consumidor”, dijo Simmons. “Muchos de nosotros somos profesionales administrativos, muchos de nosotros estamos al borde de quedarnos sin hogar. Somos un grupo amplio, pero no somos la gente que va a dar 20,000 dólares o un millón de dólares”.

Pero la poderosa campaña ‘Sí a la 1’, que incluye a Newsom, responde que los oponentes están apuntalando un sistema roto que no llega a quienes tienen las necesidades más críticas.

“La Proposición 1 tiene una coalición amplia y diversa… porque finalmente arreglará nuestro fallido sistema de atención de salud mental y sacará a la gente permanentemente de las calles, de las tiendas de campaña y recibirá tratamiento”, dijo la campaña ‘Yes On 1’ a CalMatters en un comunicado. “Es por eso que los socorristas, los profesionales de la salud mental, los médicos, las enfermeras, los grupos de veteranos y más apoyan la medida, a diferencia de la oposición, que está financiada por extremistas que quieren mantener el status quo”.

Newsom y sus partidarios promocionan la propuesta como una posible solución a la doble crisis de opioides y falta de vivienda del estado. Según sus estimaciones, el bono construiría 4.350 unidades de vivienda, de las cuales aproximadamente la mitad estaría reservada para veteranos, así como 6,800 plazas para tratamientos de salud mental y trastornos de adicción.

Los investigadores estiman que California tiene una escasez de aproximadamente 8,000 camas de tratamiento para adultos hospitalizados. Más de 171,000 californianos viven en las calles, el 6% de los cuales son veteranos.

Newsom, quien ha defendido la reforma de la salud mental más que cualquier otro gobernador en la historia reciente, dice que el estado ha invertido un total de $28 mil millones en el sistema durante su mandato.

La senadora Susan Eggman, demócrata de Stockton y ex trabajadora social, fue autora de parte de la legislación que creó la Proposición 1. Dijo que la medida proporcionará la financiación y la infraestructura finales para completar la transformación de la salud mental de California.

“Hemos tratado de reparar todos esos agujeros, recreamos el sistema y esta es la pieza final”, dijo Eggman durante un evento de campaña en enero. “Los californianos realmente quieren hacer algo respecto de la crisis que ven todos los días en sus calles y poder sentirse orgullosos del lugar donde viven y de cómo tratamos a los más pequeños”.

Hospitales, sindicatos y tribus contribuyen a la Proposición 1 de Newsom

Algunas de las empresas de atención médica más grandes de California arriesgaron dinero para apoyar la medida electoral de Newsom. Sutter Health emitió un cheque por 1.15 millones de dólares, Kaiser Permanente donó 1 millón de dólares y la Asociación de Hospitales de California, que representa a los hospitales de todo el estado, contribuyó con otro millón de dólares.

Carmela Coyle, presidenta de la Asociación de Hospitales de California, dijo que los departamentos de emergencia son actualmente la única opción para las personas que sufren una crisis de salud conductual. Con frecuencia, los pacientes quedan varados en las salas de emergencia durante días e incluso semanas esperando que se abran las camas para tratamientos de salud mental.

“La Propuesta 1 proporcionará los recursos necesarios para construir un mejor sistema para los millones de californianos con necesidades de salud conductual”, dijo Coyle.

Learn more about legislators mentioned in this story D Susan Talamantes Eggman State Senate, District 5 (Stockton)



D Susan Talamantes Eggman State Senate, District 5 (Stockton) Time in office 2020—present Background Educator / City Councilmember Contact Email Legislator How she voted 2021-2022 Liberal

Conservative District 5 Demographics Race/Ethnicity Latino



36% White



32% Asian



21% Black



6% Multi-race



4% Voter Registration Dem



44% GOP



26% No party



22% Campaign Contributions Sen. Susan Talamantes Eggman has taken at least

$1.3 million

from the Party

sector since she was elected to the legislature. That represents

21%

of her total campaign contributions.

Learn More



La Proposición 1 llega inmediatamente después de varios otros cambios sísmicos en el sistema de salud mental del estado. Estos cambios incluyen el lanzamiento del sistema CARE Court de Newsom para personas con enfermedades mentales graves y cambios dramáticos en la elegibilidad para la tutela que se espera que resulten en que más personas sean sometidas a tratamiento involuntario. CARE Court estableció un proceso para que los familiares, los médicos y las autoridades policiales soliciten a un tribunal que obligue a las personas con enfermedades mentales graves no tratadas a participar en un programa de tratamiento.

Muchos de los grandes donantes son partidarios de Newsom desde hace mucho tiempo. The Federated Indians of Graton Rancheria contribuyeron con la donación más grande: $1.5 millones, lo que convierte a la tribu, que opera el Casino Graton en el sur del condado de Sonoma, en uno de los mayores contribuyentes de campaña en todas las contiendas estatales de este ciclo electoral. Ya ha emitido grandes cheques para Newsom antes, incluida una contribución de 750,000 dólares para ayudarlo a derrotar la campaña de 2021 para destituirlo.

El State Building and Constructions Trade Council es otro contribuyente millonario. Chris Hannan, presidente del grupo, afirmó que la inversión vale la pena. “Los miembros de Trades están bien capacitados y posicionados para ayudar al estado a construir instalaciones de salud mental y viviendas”, dijo.

En otras palabras, esta propuesta significa empleos para los miembros del sindicato.

El último contribuyente que dona al menos siete cifras es otro partidario habitual de Newsom. El sindicato de guardias penitenciarios estatales, la Asociación de Oficiales de Paz Correccionales de California, donó $1 millón para la Proposición 1. Glen Stailey, presidente de la asociación, dijo que sus miembros tienen mucho en juego.

“Los funcionarios penitenciarios experimentan de primera mano las fallas de nuestro sistema de salud mental todos los días”, dijo en una declaración escrita a CalMatters. “Con esta inversión, [estamos] demostrando nuestro serio compromiso para abordar la crisis”.

La asociación ha contribuido a los cuatro comités de campaña de Newsom en la última década. El sindicato representa a 26,000 trabajadores y recientemente negoció un contrato con aumentos y bonificaciones que se espera le cueste al estado alrededor de mil millones de dólares en tres años .

Plan electoral de los oponentes de la Prop. 1

Los oponentes de Newsom no tienen mucho dinero, pero en las últimas semanas obtuvieron un impulso de grupos que representan a votantes dedicados. La Liga de Mujeres Votantes de California y la Asociación de Contribuyentes Howard Jarvis recomendaron a sus miembros votar no a la Proposición 1.

En su declaración de oposición, la Liga de Mujeres Votantes de California criticó la forma en que la medida fue “apresurada por la Legislatura” con enmiendas de último momento y sin un debate sustancial. Ese proceso excluyó a las comunidades marginadas y a los californianos que podrían verse afectados por la medida, dijo la directora ejecutiva Stephanie Doute en una declaración a CalMatters.

La liga también destacó que el plan de Newsom para reasignar dinero del llamado impuesto a los millonarios disminuirá los servicios que actualmente brindan los condados y restringirá el control local. Newsom quiere gastar el 30% de los ingresos fiscales (alrededor de mil millones de dólares al año) en vivienda.

“La Liga de Mujeres Votantes de California no apoya que se le robe a Pedro para pagarle a Juan”, dijo Doute. “California tiene una necesidad desesperada de que los condados continúen con su trabajo actual (de salud mental)… y lo amplíen a intervenciones de vivienda y tratamiento de trastornos por uso de sustancias. La Proposición 1 no proporciona fondos adecuados para el necesario sistema de atención de salud mental de California”.

No está claro exactamente cuánto dinero pueden perder programas específicos si los votantes aprueban la medida, pero un análisis realizado por la Oficina del Analista Legislativo no partidista sugiere que los recortes podrían ser significativos. El departamento de salud conductual del condado de Los Ángeles estima que la proporción del dinero que actualmente gasta en servicios de atención ambulatoria probablemente se reducirá del 32% al 18%.

Otros oponentes incluyen Mental Health America of California, CalVoices y Disability Rights California. Argumentan que la medida aumentará enormemente el tratamiento involuntario entre personas con enfermedades mentales graves y trastornos de adicción. También dicen que los servicios comunitarios de salud mental, como la atención ambulatoria y el asesoramiento entre pares, se recortarán como resultado de la reorientación del dinero hacia la vivienda.

“No se arregla el sistema creando más daño a las personas para quienes se supone que el sistema es beneficioso”, dijo Simmons, director de campaña de la oposición.

La campaña está utilizando su pequeño bolsillo de donaciones para pagar viajes y hablar ante organizaciones comunitarias locales y juntas editoriales, dijo Simmons, y se siente alentada por los resultados.

“Eso me dice que tenemos el mejor argumento”, dijo Simmons.

Pero los defensores de la salud mental no están unidos en la medida electoral. La campaña por el “sí” también cuenta con el apoyo de NAMI California, la organización de defensa de la salud mental más grande del estado, que representa a miles de personas con enfermedades mentales graves y a sus familias.

“Asegurémonos de que las familias sean parte de esa voz para garantizar que los sistemas que están cambiando sean impulsados por las familias y los consumidores y es por eso que NAMI en todo el estado apoya la Proposición 1”, dijo la directora ejecutiva Jessica Cruz durante un evento de campaña.

